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Убивший двух шведских болельщиков террорист кричал «Аллах акбар»

Убивший в Брюсселе двух шведских болельщиков террорист кричал «Аллах акбар»

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Johanna Geron/Reuters

Террорист, убивший двух шведских болельщиков перед отборочным матчем чемпионата Европы между Бельгией и Швецией, во время совершения преступления кричал «Аллах акбар», передает Sudinfo.

Позже в социальный сетях преступника появилось видео, в котором он заявил, что он «убил неверных». Террорист был одет в оранжевую куртку. На его странице в соцсетях есть посты, которые посвящены вооруженному конфликту между Палестиной и Израилем.

Матч был прерван после первого тайма, который закончился со счетом 1:1. На 15-й минуте счет открыл швед Виктор Дьекереш, на 32-й минуте Ромелу Лукаку с пенальти восстановил равновесие.

Премьер Бельгии Александр де Кроо призвал жителей Брюсселя к бдительности после нападения неизвестного на футбольных болельщиков в центре города, напавший успел скрыться, его ищут. Кризисный центр также рекомендовал столичным жителям не выходить на улицу без необходимости.

Сборная России не принимает участие в отборочных матчах Евро-2024.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее шведские футболисты отказались продолжить матч после убийства болельщиков.

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