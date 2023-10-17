В сборной России сказали, что ничью со 109-й сборной мира можно занести в актив

Футболист сборной России Александр Соболев заявил, что игру против сборной Кении, которая завершилась со счетом 2:2, можно занести в актив, передает Sport24.

«Тяжелая игра, и поле тоже. Не хочется говорить о поле, но скажу. А так — хорошая игра, я думаю, что можно занести в актив. Ошибки при пропущенных мячах из-за поля», — сказал Соболев.

Игра прошла в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал игру сборной России «импотенцией».