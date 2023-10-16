Шведские футболисты отказались продолжить матч после убийства болельщиков

Футболисты сборной Швеции отказались выйти на поле после перерыва в матче с командой Бельгии в рамках восьмого тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2024. Об этом сообщил LN24.

«Игроки сборной Швеции узнали о трагедии в перерыве и не смогли выйти на поле», — говорится в сообщении телеканала.

Первый тайм закончился вничью 1:1. На 15-й минуте забил швед Виктор Дьекереш, на 32-й минуте Ромелу Лукаку с пенальти восстановил равновесие в счете.

Издание Sudinfo сообщило, что 16 октября после семи часов вечера (20:00 мск) в Брюсселе неизвестный напал на шведских болельщиков. В результате по меньшей мере два человека погибли, несколько ранены.

Премьер Бельгии Александр де Кроо призвал жителей Брюсселя к бдительности после нападения неизвестного на футбольных болельщиков в центре города, напавший успел скрыться, его ищут. Кризисный центр также рекомендовал столичным жителям не выходить на улицу без необходимости.

Ранее в «Баварии» заявили, что поговорят с футболистом из-за поста с поддержкой Палестины.

.