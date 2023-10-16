Матч Бельгии и Швеции прервали из-за убийства двух скандинавских фанатов

Матч между сборными Бельгии и Швеции в рамках восьмого тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2024 остановлен из-за нападения неизвестного на шведских болельщиков, в результате которого по меньшей мере два человека погибли, несколько ранены. Об этом сообщает издание Sudinfo.

Первый тайм закончился вничью 1:1. На 15-й минуте счет открыл швед Виктор Дьекереш, на 32-й минуте Ромелу Лукаку с пенальти восстановил равновесие.

Премьер Бельгии Александр де Кроо призвал жителей Брюсселя к бдительности после нападения неизвестного на футбольных болельщиков в центре города, напавший успел скрыться, его ищут. Кризисный центр также рекомендовал столичным жителям не выходить на улицу без необходимости.

Сборная России не принимает участие в отборочных матчах Евро-2024.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сборная России спасла ничью в матче с Кенией.