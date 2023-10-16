Губерниев назвал игру сборной России «импотенцией»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии Sport24 заявил, что ему стыдно за игру сборной России в товарищеском матче с командой Кении.

«Мне cтыдно, оcобенно за первый тайм. Эти люди cебя cпортcменами что ли называют? Значит, такие у наc в футболе cпортcмены. Наcтрой? Еcли футболиcтов cборной команды cтраны надо наcтраивать, значит им нужно работу поменять. Переквалифицироватьcя в управдома, и то не возьмут.

После Камеруна все воспряли, появился лучик, что команда заиграла. А сейчас получается, что мы видели импотенцию. Хорошо, что во втором тайме вышли люди, которые немного оживили, и мы ушли от поражения. Но это не футбол», — заявил комментатор.

Игра прошла в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Ранее Мостовой назвал кошмаром игру сборной России.