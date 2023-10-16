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Игроков сборной России назвали очень-очень слабыми

Экс-игрок «Спартака» Кечинов назвал слабым состав сборной России на матч с Кенией

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Михаил Шапаев/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов в интервью «Газете.Ru» после товарищеского матча между сборными России и Кении заявил, что разочарован качеством игры основного состава российской команды.

По его мнению, футболисты не смогли оправдать надежд их поклонников.

«Не получилось того праздника, той яркой игры, которая была с Камеруном, где наши футболисты впервые за долгое время вышли на поле с серьезным соперником и показала более-менее приемлемую игру, доставив положительные эмоции нашим болельщикам. Мы все ждали продолжения, но, к сожалению, те ребята, которые вышли в стартовом составе, сыграли очень-очень слабо, отсюда и такой результат», — заявил Кечинов.

Игра между сборными России и Кении прошла в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что Россия была обязана побеждать Кению.

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