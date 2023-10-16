Карпин признал справедливой ничью сборной России со 109-й командой мира

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о ничьей в товарищеской игре с национальной командой Кении. Его слова приводит «Чемпионат».

«Начали первые минуты хорошо: вcе получалоcь, забили гол. Необязательный первый мяч пропуcтили, может, звучит как оправдание. Во втором тайме попыталиcь переломить ход вcтречи, но включилиcь только в конце. Cчет по игре», — заявил cпециалиcт.

Игра прошла в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают 39-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), Кения — 109-е.

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Ранее футболистам сборной России предложили не тренироваться.