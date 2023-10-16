Футболистам сборной России предложили не тренироваться

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал футболистов национальной команды за игру в товарищеском матче против Кении. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Это просто позор. Почему эти ребята играют в клубах РПЛ? Они не способны обыграть такую команду, как Кения. Дело даже не в сопернике, а в нашей собственной игре. Где удары по воротам? Где острые передачи? Про ошибки даже и говорить не хочется. Считаю, что после такого сборной можно сборы не проводить и не тренироваться. Пусть сразу летят на матчи из расположения клубов и играют, хуже уже не будет», — заявил ветеран.

Игра прошла в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Ранее Мостовой пошутил, что в Кении играют без бутс.