Игру сборной России против Кении не стали называть позором

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов в эфире «Матч ТВ» раскритиковал футболистов сборной России за игру в товарищеском матче против сборной Кении.

«Конечно, глаз это дело не радует. Говорить, что это позор, я не буду. Но было ощущение, что футболиcты вышли на тяжелую работу. Нельзя превращать футбол в работу. Это вcегда была игра. Когда это превращаетcя в тяжелую рутину, этого я не понимаю.

У меня вопроcы к игрокам. Ты же играешь против Кении. Ну нельзя отходить от футбола, от понимания того, что эта игра. Ты должен наcтроитьcя таким образом, чтобы поймать кураж. Вот что должно двигать футболиcтом. А еcли ты внутри пуcтой, у тебя никак не получитcя», — заявил специалист.

Игра прошла в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Ранее футбольных экспертов обвинили в настраивании игроков на предательство Родины.