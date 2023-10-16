Сборная России спасла ничью в матче с Кенией

Сборная России по футболу встречалась в товарищеском матче с национальной командой Кении. Игра прошла в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2.

В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре 2021 года в матче отборочного турнира к чемпионата мира — 2022 против Хорватии (0:1).

Ранее в Кении назвали историческим матч против России.