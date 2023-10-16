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Жена Костомарова назвала человека, поддерживавшего ее больше остальных

Домнина заявила, что главная поддержка во время болезни мужа шла от его брата

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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Оксана Домнина, супруга олимпийского чемпиона в танцах на льду 2006 года Роман Костомарова, рассказала в интервью «Спорт-Экспрессу», кто ее поддерживал вовремя болезни мужа.

«Родные и близкие. Мы все друг друга поддерживали. Но самая большая поддержка была от брата Романа. Мы находились постоянно вмеcте первое время», — сказала бронзовый призер Олимпиады.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В процессе лечения Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук. 6 июля врачи выписали фигуриста из больницы.

22 августа Костомаров впервые вышел на лед после тяжелой болезни. Фигурист выступил на шоу Авербуха «Письма любви», которое прошло в Сочи.

Ранее Костомаров заявил, что дети придумали ему новое прозвище из-за протезов.

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