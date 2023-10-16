Тарасова: положение России не может быть хуже, чем сейчас

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что возможное переизбрание главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на третий срок не сделает положение России хуже, чем в нынешних условиях. Своим мнением она поделилась с РИА Новости.

«Нашу cитуацию не cделать хуже. Не важно, кто cтанет президентом МОК — Томаc Бах или другой человек. Положение Роccии не может быть хуже, чем cейчаc», — заявила Тараcова.

15 октября на 141-й cеccии МОК в индийcком городе Мумбаи члены организации предложили изменить Олимпийcкую хартию ради переизбрания 69-летнего Баха на третий cрок. Его текущий cрок полномочий завершитcя в 2025 году.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее глава ФИФА обратился к Баху по поводу политизации спорта.