Бензема поддержал жителей Газы после бомбардировки Израиля

Французский футболист саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема в своем аккаунте в социальной сети Х поддержал Палестину в конфликте с Израилем.

«Мы молимся за жителей Газы, которые снова стали жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей», – написал француз.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после атаки палестинского движения ХАМАС.

6 июня Бензема покинул мадридский «Реал» и подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии. Соглашение действует до 2026 года. В прошлом сезоне чемпионата Испании Бензема провел 23 матча, в которых забил 18 мячей и отдал три результативные передачи. Мадридский клуб по итогам национального первенства занял второе место и стал обладателем Кубка Испании. В 2022 году Бензема стал обладателем «Золотого мяча».

В текущем сезоне 35-летний нападающий провел за свой клуб семь матчей, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Ранее футболист «Ниццы» выложил видео с призывом к «черному дню для евреев».