Костомаров: я хотел бы выйти на лед на коньках, будет получаться, но криво-косо

Олимпийский чемпион в танцах на льду 2006 года Роман Костомаров заявил, что хотел бы выйти на лед на коньках. Слова спортсмена передает «Спорт-Экспресс».

«Я хотел бы выйти на лед. Конек — инструмент, с которым ты с детства занимаешься. Нужно некоторое время, чтобы построить коньки. И выйти на лед. Думаю, должно получаться, но криво-косо, ха-ха!» — сказал Костомаров.

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких. Состояние фигуриста оценивалось как крайне тяжелое. Осложнения, которые были вызваны заболеванием, привели к развитию гангрены. Врачи провели несколько операций по ампутации: фигурист лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой. 6 июля Костомарова выписали из больницы.

Роман Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней он стал олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, трехкратным победителем финалов Гран-при и трехкратным чемпионом России. Заслуженный мастер спорта России.

Ранее Костомаров рассказал, что для него является главным в жизни.