Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Костомаров: я хотел бы выйти на лед на коньках, будет получаться, но криво-косо

Перенесший ампутацию Костомаров заявил о желании выйти на лед на коньках

close
100%
romankostomarovkrs/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Олимпийский чемпион в танцах на льду 2006 года Роман Костомаров заявил, что хотел бы выйти на лед на коньках. Слова спортсмена передает «Спорт-Экспресс».

«Я хотел бы выйти на лед. Конек — инструмент, с которым ты с детства занимаешься. Нужно некоторое время, чтобы построить коньки. И выйти на лед. Думаю, должно получаться, но криво-косо, ха-ха!» — сказал Костомаров.

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких. Состояние фигуриста оценивалось как крайне тяжелое. Осложнения, которые были вызваны заболеванием, привели к развитию гангрены. Врачи провели несколько операций по ампутации: фигурист лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой. 6 июля Костомарова выписали из больницы.

Роман Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней он стал олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, трехкратным победителем финалов Гран-при и трехкратным чемпионом России. Заслуженный мастер спорта России.

Ранее Костомаров рассказал, что для него является главным в жизни.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий