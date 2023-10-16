Глава комитета по физической культуре рассказал, какие спортивные передачи смотрит по ТВ

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал «Газете.Ru», что смотрит все спортивные передачи, которые идут на российском телевидении. Таким образом политик «старается быть в теме всего», что происходит в отечественном спорте.

«Стараюсь смотреть все передачи, имеющие отношение к спорту. Ток-шоу в том числе, хотя связанных со спортом у нас не так много. Все-таки иногда интересные темы там, они меня затрагивают. Притом неважно, какой это канал, — рассказал Свищев.

На вопрос о том, какой вид спорта ему больше всего нравится наблюдать на телеэкране, депутат заявил, что смотрит все мероприятия с участием национальных команд. Он отметил, что по роду деятельности приходится вникать во все виды спорта, но сейчас политику ближе всего киберспорт.

«Достаточно активно интересуюсь новыми видами для российского спорта. Все, что связано с современными технологичными видами спорта, то есть киберспорт. У нас команд не так много, Spirit, например. Слежу за успехами наших ребят», — подчеркнул Свищев.

Ранее депутат Журова посоветовала не переедать для поддержания физической формы.