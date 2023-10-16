Мостовой о матче Россия — Кения: там многие без бутс играют, наши должны выигрывать 3:0

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поставил под сомнение уровень футбола в Кении, с которой сборная России проведет товарищеский матч. Слова Мостового передает ODDS.ru.

«Никто не знал о существовании футбола в Кении. Кения у меня всегда ассоциируется с бегунами, как мы знаем. Не имею представления, кто у них играет в футбол и как. Они там многие без бутс играют, но это в шутку, конечно. Наши должны выиграть со счетом как минимум 3:0», — заявил Мостовой.

Сборные России и Кении встретятся в Турции 16 октября в 19:00 по московскому времени на стадионе «Мардан». Джикия сможет помочь российской команде, а Осипенко игру пропустит из-за травмы.

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Мужская национальная команда не сумела провести матч за выход на чемпионат мира — 2022.

Ранее в РФС назвали сообщения об отмене решения УЕФА о допуске россиян вбросами журналистов.