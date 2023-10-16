Первый тренер Распутько о побеге игрока «Шахтера» в Россию: у него патриотические чувства

Валерий Мисников, первый тренер сбежавшего из украинского «Шахтера» футболиста Александра Распутько, в эфире «Матч ТВ» поделился мнением о ситуации вокруг полузащитника.

«Думаю, как у гражданина и человека, родившегося в Горловке, у него были патриотические чувства. Насколько сильно он переживал из-за ситуации в Донецке? Тогда все переживали. Думаю, что он тоже в душе переживал, но, может быть, не показывал этого. По-любому он переживал из‑за такой ситуации. Думаю, он испытывал стресс и из‑за переезда в Киев», — сказал Мисников.

13 октября сообщалось, что Александр Распутько после встречи юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» не вернулся на родину. Отмечалось, что в аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Как сообщает Telegram-канал «Брутальный футбол», Распутько сбежал в Россию, где запросил политическое убежище.

Недавно 19-летний футболист подписал с «Шахтером» пятилетний контракт. Он принял участие в четырех матчах в составе юношеской сборной Украины, не отметившись результативными действиями.

Tribuna.com, со ссылкой на информацию главного редактора «Профутбол Digital» Владимира Зверова до этого сообщала, что Распутько может стать игроком петербургской «Звезды».

Ранее отец Распутько сообщил, что он не будет играть в российской команде.