Костомаров рассказал, что для него является главным в жизни

Олимпийский чемпион в танцах на льду 2006 года Роман Костомаров выступил в роли спикера на панельной дискуссии «Верь в себя» и рассказал, что он считает главным в жизни. Слова Костомарова передает «Спорт-Экспресс».

«Главное в жизни — сама жизнь. Важно, чтобы были родные рядом. Но самое главное — жизнь. Ты никогда не знаешь, что может произойти завтра. Цените каждое мгновение в нашей жизни», — сказал Костомаров.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Роман попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ.

Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: Костомаров лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой. 6 июля Фигурист был выписан из больницы в Коммунарке, где провел 175 суток.

Ранее Костомаров показал, как управляет автомобилем.