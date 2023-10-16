В РФС заявили, что не хотят тратить деньги на проведение матча сборной на большом стадионе

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что сборная России сыграет с Кенией в Турции на поле отеля, так как не было целесообразно платить деньги за 30-тысячный стадион, который будет пустовать. Слова Митрофанова передает «Матч ТВ».

«Страна находится примерно посередине между Россией и Кенией. Это нейтральный стадион в нейтральной стране, поэтому ожидать присутствия тысяч болельщиков было бы наивно. Тратить значительные средства на организацию матча на 30‑тысячном стадионе было нецелесообразно», — сказал Митрофанов.

Сборные России и Кении встретятся в Турции 16 октября в 19:00 по московскому времени на стадионе «Мардан». Джикия сможет помочь российской команде, а Осипенко игру пропустит из-за травмы.

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Мужская национальная команда не сумела провести матч за выход на чемпионат мира — 2022.

Ранее бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин согласился со словами экс-футболиста петербургского клуба Андреем Аршавиным, который заявил, что сборная России по футболу сейчас не интересна.