Экс-глава «Зенита» согласился с Аршавиным, который заявил, что сборная России неинтересна

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин согласился со словами экс-футболиста петербургского клуба Андреем Аршавиным, который заявил, что сборная России по футболу сейчас не интересна. Слова Туфрина передает «РБ Спорт».

«Согласен с Аршавиным, сборная сейчас не очень интересна. Я, например, тоже буду сегодня вечером смотреть хоккей, а не матч Россия — Кения. В это же время СКА играет матч чемпионата КХЛ с «Адмиралом». Может, буду переключать», — сказал Туфрин.

Сборные России и Кении встретятся в Турции 16 октября в 19:00 по московскому времени на стадионе «Мардан». Джикия сможет помочь российской команде, а Осипенко игру пропустит из-за травмы.

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Мужская национальная команда не сумела провести матч за выход на чемпионат мира — 2022.

Ранее Валерий Карпин назвал самую проблемную позицию в сборной России.