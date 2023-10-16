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Кержаков объяснил нелюбовь Мостового к тренерам

Тренер Кержаков заявил, что Мостовой недолюбливает тренеров, которые не играли

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер сербского «Спартака» Александр Кержаков поделился мнением о том, почему экс-игрок национальной команды Александр Мостовой часто критикует тренеров, которые работают в клубах чемпионата России. Слова Кержакова передает «Спорт-Экспресс».

«Думаю, что он ценит тренеров, просто недолюбливает тех, кто мало играл или вообще не играл. У каждого свои взгляды на это. Лично я думаю, что за все говорит результат. Это главный показатель для тренера вне зависимости от того, выходил он на поле или нет», — сказал Кержаков.

В начале июня Российский футбольный союз объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Сообщалось, что Мостовой изначально пропустил сроки для подачи анкеты, необходимой для прохождения обучения, но академия договорилась о внесении специалиста в списки.

Мостовой в России известен по выступлениям за московский «Спартак». Большая часть его карьеры прошла за рубежом. Он поиграл в португальской «Бенфике», французском «Страсбуре» и испанской «Сельте».

Ранее Кержаков рассказал, какую зарплату получает в «Спартаке».

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