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Кержаков рассказал, какую зарплату получает в «Спартаке»

Александр Кержаков зарабатывает $2 тысячи в месяц в сербском «Спартаке»

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KP.RU

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков рассказал о размере своей зарплаты в сербском клубе. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Моя зарплата в несколько раз меньше, чем в Нижнем Новгороде. Думаю, что столько получают тренеры второй лиги. Что касается игроков, то у нас есть несколько футболистов, которые выходят в стартовом составе и получают меньше игроков российской медиалиги. Я получаю $2 тыс.? Да», — сказал Кержаков.

Кержаков стал тренером «Спартака» в июне 2023 года. Под его руководством команда одержала четыре победы в девяти матчах высшей лиги Сербии.

До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и одна — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

Ранее президент «Спартака» из сербской Суботицы Никола Симович признался, что удовлетворен результатами команды под руководством Кержакова.

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