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Неймар, Винисиус и Ришарлисон устроили вечеринку с девушками перед матчем с Венесуэлой

Неймар с партнерами по сборной развлекался с девушками перед игрой с Венесуэлой

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GONZALO FUENTES/Reuters

Бразильские футболисты Неймар, Винисиус и Ришарлисон перед матчем с Венесуэлой в рамках квалификации на чемпионате мира 2026 года были замечены на вечеринке с девушками-инфлюенсерами. Об этом заявил журналист Матеус Балди в социальных сетях.

«В аудиозаписи, распространяемой по WhatsApp, женщина указывает, что Неймар мог остаться с Ребекой Рибейро, Винисиус — с Летисией Согиро, а Ришарлисон — с Ритой Лопес.

В видеоролике, который также распространяется в столице штата Мату-Гросу, некоторые люди отмечают, что блондинка на снимке – это Согиро, выходящая из отеля, в котором утром остановилась сборная Бразилии», — написал журналист.

Неймар в летнее трансферное окно 2023 года перешел в клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Официальная презентация игрока состоялась 19 августа. По информации портала Transfermarkt, саудовский клуб 15 августа приобрел бразильского нападающего за €90 млн.

Винисиус выступает за мадридский «Реал» с сезона-2018/19. В текущем сезоне чемпионата Испании он принял участие в шести матчах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Ришарлисон в этом сезоне чемпионата Англии сыграл за «Тоттенхэм» в восьми встречах, в которых забил один гол и сделал два ассиста.

Ранее сообщалось, что Неймара закидали попкорном после матча с Венесуэлой.

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