Путин: я одновременно учился кататься на коньках и играть в хоккей

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что 10 лет назад впервые встал на коньки. Его слова передает ТАСС.

«Сейчас этим занимаюсь с удовольствием. Начал кататься на коньках только 10 лет назад. До этого я не умел не только кататься на коньках, стоять на них не умел. Но вот 10 лет назад попробовал, начал и играю до сих пор. Я одновременно учился кататься на коньках и играть в хоккей», — заявил Путин.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022-го дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России на допуск к международным соревнованиям.

В последний раз молодежная сборная России играла на чемпионате мира 2022 года. Тот турнир не был доигран из-за коронавируса.

Ранее Путин рассказал о своей любви к хоккею.