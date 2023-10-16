Тарасенко оценил победу над «Тампой» в матче НХЛ

Российский форвард «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко высказался о победе над «Тампа-Бэй Лайтнинг». Слова хоккеиста передает пресс-служба канадского клуба.

«Мы хорошо играем, но еще многое можно улучшать. Пока все здорово. Мой первый гол за «Оттаву»? Всегда есть давление, когда начинается сезон, стараешься забить. Это мой первый сезон в новой команде. На днях ко мне приехала семья, так что не буду врать, это важный момент», — сказал Тарасенко.

Тарасенко забросил в поединке дебютную шайбу за «Оттаву», с которой заключил контракт летом 2023 года сроком на один сезон. Хоккеист отличился на восьмой минуте первого периода, открыв счет в поединке. Его ассистентами выступили Ридли Грейг и Джейкоб Чикран. Также в этом поединке Тарасенко отдал результативную передачу на Мэтью Жозефа, который стал автором третьей шайбы «Оттавы».

Тарасенко летом 2023 года подписал однолетний контракт с «Оттавой Сенаторз». 14 октября Тарасенко отдал две результативные передачи в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:2).

В 2012 году Тарасенко перешел из петербургского СКА в «Сент-Луис Блюз» после того, как в 2010 году североамериканский клуб выбрал его под 16-м номером в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги. За «Блюз» Тарасенко выступал десять лет, после чего клуб обменял его в «Нью-Йорк Рейнджерс» в середине сезона-2022/23.

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тарасенко забросил 18 шайб и сделал 32 голевые передачи в 69 встречах. 24 июня НХЛ составила топ лучших свободных агентов, Тарасенко был включен в этот список и попал в топ-15, оказавшись на 14-м месте.

Ранее сообщалось, что Тарасенко стал третьей звездой матча «Оттавы» и «Тампы».