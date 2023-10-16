Карпин назвал самую проблемную позицию в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед товарищеским матчем с футболистами из Кении ответил на вопрос журналистов про самую проблемную позицию в российской сборной. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Позиция центрального защитника. Кроме [Георгия] Джикии и [Максима] Осипенко, мало игроков, кто играет постоянно. Сами посмотрите, сами все видите», — заявил Карпин.

Сборные России и Кении встретятся в Турции 16 октября в 19:00 по московскому времени на стадионе «Мардан». Джикия сможет помочь российской команде, а Осипенко игру пропустит из-за травмы.

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Мужская национальная команда не сумела провести матч за выход на чемпионат мира — 2022.

Ранее Карпина призвали не считать волшебником, способным наладить игру в сборной России.