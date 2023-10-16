Российский теннисист вернулся в топ-5 ATP

Российский теннисист Андрей Рублев поднялся с седьмого места на пятое в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после выхода в финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае, теперь на его счету 4765 очков.

Рублев проиграл финал «Мастерса» Хуберту Хуркачу из Польши. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8), причем на тай-брейке россиянин вел со счетом 5:2. Российский теннисист второй раз в сезоне играл в финале турнира серии «Мастерс». В апреле россиянин стал победителем соревнований в Монте-Карло, обыграв в решающем матче датчанина Хольгера Руне.

Рублев еще не гарантировал себе попадание на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов профессионалов, его участие в состязании будет зависеть от того, как он сыграет на еще двух турнирах, на которые он заявлен.

Лидировать в рейтинге продолжает серб Новак Джокович (11 545 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 715 очков. Тройку лидеров замыкает россиянин Даниил Медведев (7490 очков).

Ранее причиной поражения Рублева в финале турнира назвали секундную потерю концентрации.