Футболист сборной России заявил, что ничего не знает о Кении

Нападающий сборной России Александр Соболев перед товарищеским матчем с национальной командой Кении заявил, что ничего не знает о сопернике, а также рассказал о подготовке футболистов к игре. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Подготовка проходит обычно. Но о завтрашнем сопернике мне ничего не известно. Знал, что раньше там играл Ваньяма, который выступал за «Тоттенхэм». Не знаю, почему игра проходит в Турции. Наверное, потому что чисто логистически это удобно обеим командам», — заявил Соболев.

Сборные России и Кении встретятся в Турции 16 октября в 19:00 по московскому времени на стадионе «Мардан».

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Мужская национальная команда не сумела провести матч за выход на чемпионат мира — 2022.

Ранее Валерия Карпина призвали не считать волшебником, способным наладить игру в сборной России.