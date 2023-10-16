В Кении назвали историческим матч сборной против России

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират, говоря о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России, отметил, что это будет игра с действительно сильным соперником, который входит в топ-40 лучших сборных в мире. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«С тех пор, как я пришел в сборную Кении, многое поменял тут. Недавно мы играли с Катаром и Ираном, а встреча с Россией станет первым матчем Кении против европейской команды. Это хорошая возможность показать футболистам сборной свой уровень. Для нас это исторический день!» — заявил специалист.

Сборные России и Кении встретятся в Турции 16 октября в 19:00 по московскому времени на стадионе «Мардан».

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Мужская национальная команда не сумела провести матч за выход на чемпионат мира — 2022.

Ранее Валерия Карпина призвали не считать волшебником, способным наладить игру в сборной России.