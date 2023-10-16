Мостовой о сопернике сборной России: многие не знали, что в Кении футбол есть

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой признался, что у него нет интереса к товарищескому матчу национальной российской команды с Кенией. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Что касается Кении... Думаю, многие не знали, что в Кении футбол есть вообще. Кения славится другим видом спорта, у них отличные бегуны ведь. Можно в шутку сказать, что в футбол там переходят те, у кого не получилось в легкой атлетике. Уровень и мастерство сборной России намного выше», — заявил Мостовой.

Сборные России и Кении встретятся в Турции 16 октября в 19:00 по московскому времени на стадионе «Мардан».

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Мужская национальная команда не сумела провести матч за выход на чемпионат мира — 2022.

Ранее Валерия Карпина призвали не считать волшебником, способным наладить игру в сборной России.