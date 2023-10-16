Волкановски пообещал причинить боль Махачеву во время реванша

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе, австралийский боец Алекс Волкановски перед боем-реваншем на UFC 294 с чемпионом промоушена в легком весе из России Исламом Махачевым заявил, что намерен закончить поединок досрочно. Его слова приводит MMA Fighting.

«Это будет зрелищный бой. Очевидно, я хочу принести ему боль. Мы постараемся сделать так, чтобы этот бой закончился досрочно. Не собираюсь проверять дыхалку Ислама. Учитывая, насколько я сейчас заряжен, насколько свеж — как физически, так и психологически, — я буду крайне опасен. Планирую нокаутировать Махачева», — заявил Волкановски.

Изначально Махачев должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, однако он отказался от поединка из-за полученного повреждения. Турнир UFC 294 состоится 21 октября и пройдет в Абу-Даби. Бой Махачева и Волкановски возглавит мероприятие.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении.

Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе 22 октября 2022 года, когда победил Оливейру, применив удушающий прием во втором раунде.

Ранее Махачев обратился к Волкановски перед реваншем.