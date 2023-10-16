Карпина призвали не считать волшебником, способным наладить игру в сборной России

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Валерий Масалитин перед матчем национальной команды с Кенией заявил, что на сегодняшний момент нужно соглашаться на игры с любыми соперниками и не пренебрегать возможностью проведения товарищеских матчей. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«У нашей сборной заметно много недочетов и проблем, особенно в линии обороны. Их нужно устранять. А это возможно только через матчи, улучшая взаимопонимание футболистов. Карпин же не волшебник. Он не может взмахнуть палочкой и за два-три дня наладить игру команды», — заявил Масалитин.

Сборные России и Кении встретятся в Турции 16 октября в 19:00 по московскому времени на стадионе «Мардан».

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Мужская национальная команда не сумела провести матч за выход на чемпионат мира — 2022.

Ранее сборной России предложили вызвать Андрея Аршавина и Александра Мостового, чтобы обыграть Кению.