Месси покинул сборную Аргентины из-за матери

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси покинул расположение национальной команды, чтобы отпраздновать День матери. Об этом сообщило издание La Gaceta.

15 октября Месси принял участие в тренировке национальной команды, после чего отправился на своем частном самолете в родной город Росарио, чтобы отпраздновать с семьей День матери. Этот праздник в Аргентине отмечается 15 октября.

Месси вернется в расположение сборной через несколько дней, он сможет принять участие в матче отборочного этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Перу. Игра состоится 18 октября.

Летом 2023 года Месси после двух лет во французском «ПСЖ» перешел в американский «Интер Майами». Он дебютировал за клуб 22 июля, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

8 октября «Интер Майами» проиграл «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата МЛС и лишился шансов на выход в плей-офф турнира, оставшись на предпоследней строчке турнирной таблицы.

Ранее Месси сообщили, что он выиграл «Золотой мяч».