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Загитова похвалила 15-летнюю фигуристку после этапа Гран-при России

Фигуристка Куликова заявила, что Загитовой понравились ее прокаты на Гран-при

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Пресс-служба Первого канала

15-летняя фигуристка Елизавета Куликова поделилась, что сказала ей олимпийская чемпионка — 2018 в женском одиночном катании Алина Загитова после ее выступлений на первом этапе Гран-при России в Уфе. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«‎Что Алина Загитова сказала? Похвалила, сказала, что понравилось. Очень приятно с ней общаться. Она очень красивая и мне нравится!»‎ — рассказала Куликова.

Куликова, которая проводит свой первый взрослый сезон, стала третьей на первом этапе Гран-при России в Уфе, уступив только Аделии Петросян и Анне Фроловой.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

Ранее Загитова показала образ на этап Гран-при России.

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