Махачев обратился к Волкановски перед реваншем

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, российский боец Ислам Махачев в интервью YouTube-каналу Anatomy of Fighter подвел итоги подготовки к бою-реваншу против представителя Австралии Алекса Волкановски на турнире промоушена под номером 294.

«Финишная прямая, это финишная прямая. Вся тяжелая работа позади, теперь настало время сосредоточиться на весосгонке и поединке. Мы закончили последний тяжелый спарринг, два дня отдыха, и в понедельник мы отправимся на Бойцовский остров UFC. Скоро увидимся, приятель», — заявил Махачев.

Изначально Махачев должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, однако он отказался от поединка из-за полученного повреждения. Турнир UFC 294 состоится 21 октября и пройдет в Абу-Даби. Бой Махачева и Волкановки возглавит мероприятие.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении.

Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе 22 октября 2022 года, когда победил Оливейру, применив удушающий прием во втором раунде.

Ранее Махачев рассказал, чем Волкановски отличается от Оливейры.