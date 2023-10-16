В «Арисе» не знают о желании Кокорина вернуться в сборную России

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, от чего зависит возвращение 32-летнего нападающего команды Александра Кокорина в состав сборной России по футболу. Его слова приводит Metaratings.

«Честно, я не знаю, хочет ли Кокорин вернуться. Думаю, это сейчас не основная цель. У тренера сборной тоже, наверное, другие намерения — он смотрит на других футболистов. Не знаю, насколько это интересно Саше и сборной России», — заявил специалист.

Кокорин выступал в составе сборной России с 2011 по 2017 год.

Летом 2022 года итальянская «Фиорентина» отдала Кокорина «Арису» в аренду сроком на один год. На Кипре не раз говорили о желании сохранить у себя российского нападающего. Всего в минувшем сезоне Кокорин принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне.

К началу нового сезона россиянин готовился вместе с «Фиорентиной». Он успел сыграть в матче Лиги конференций, а затем снова был отдан в аренду «Арису».

Ранее в «Арисе» заявили, что Кокорин не полностью готов для игры в футбол.