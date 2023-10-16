Карпин признался, что не ждет легкого матча с Кенией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, говоря о предстоящем товарищеском матче с Кенией, сравнил кенийских футболистов с камерунскими и объяснил, почему не ждет легкой игры. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Но кенийцы такие же мощные и атлетичные, это отличает африканские команды. Если брать саму игру, мне Кения при игре с мячом понравилась больше, чем Камерун. Кенийцы смотрятся более целостно и организовано. Легко точно не будет», — заявил специалист.

Сборные России и Кении встретятся в Турции 16 октября в 19:00 по московскому времени на стадионе «Мардан».

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Мужская национальная команда не сумела провести матч за выход на чемпионат мира — 2022.

Ранее сборной России предложили вызвать Андрея Аршавина и Александра Мостового, чтобы обыграть Кению.