Сборную России предостерегли от недооценки команды Кении

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил, что сборная России одолеет команду Кении в товарищеском матче, поскольку российские футболисты сильнее соперников. Его слова приводит издание «Евро-Футбол.Ру».

«Я посмотрел состав кенийцев. Уровень футболистов там не очень высокий. Тем не менее, любая недооценка чревата. Не знаю, какой будет счет. У нас ведь не основной состав выйдет на поле. Думаю, Карпин даст поиграть всем ребятам. Иначе зачем их приглашать? Но в любом случае наши сильнее», — заявил Балахнин.

Сборные России и Кении встретятся в Турции 16 октября в 19:00 по московскому времени на стадионе «Мардан».

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Мужская национальная команда не сумела провести матч за выход на чемпионат мира — 2022.

Ранее сборной России предложили вызвать Андрея Аршавина и Александра Мостового, чтобы обыграть Кению.