ЖФК ЦСКА высмеял «Спартак» после новости о создании женской команды

Женский футбольный клуб ЦСКА в своих социальных сетях пошутил по поводу создания женской команды «Спартак», опубликовав ролик из мультфильма «По полям».

В опубликованном видео женская Суперлига представлена в виде трактора, а у него в прицепе находится хрюкающий поросенок.

«Нам сегодня позвонили и сказали, что теперь матчи будут еще интереснее! А дерби – огненнее!» — подписали видео в пресс-службе ЦСКА с отсылкой на аккаунт «Спартака».

15 октября футболистки ЦСКА разгромили «Зенит» со счетом 4:1 и выиграли Кубок России. В прошлом сезоне трофей также достался футболисткам ЦСКА. В финале они переиграли «Зенит» со счетом 2:1.

Этот трофей стал для ЖФК ЦСКА уже третьим в истории клуба. Свой первый Кубок России футболистки московской команды взяли в 2017 году, обыграв «Чертаново».

В чемпионате страны ЦСКА идет на первом месте, опережая «Зенит» на три очка.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) ЦСКА и «Спартак» имеют по 17 набранных очков. 8 октября команды сыграли вничью со счетом 2:2.

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