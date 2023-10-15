Украинского игрока «Челси» Мудрика сравнили с беспомощным

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей заявил, что вингера «Челси» Михаила Мудрика нужно водить за ручку. Его слова передает «Спорт-Экспресс Украина».

«К нему нужен индивидуальный подход, а может быть, и психолог. Он как ребенок, с ним надо разговаривать и водить его за ручку, хоть он и стоит 100 миллионов. На самом деле его немного переоценили, но имеем то, что имеем.

Слишком рано на Мудрика надели лавры лидера и топ-игрока. На него сейчас оказывается большое давление. Возможно, Мудрику было рано переходить в такой топ-клуб как «Челси», — сказал Воробей.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля» 21 января, не отметившись результативными действиями. Всего в чемпионате Англии украинский вингер в сезоне-2022/23 провел 15 матчей, не отметившись забитыми мячами. На его счету лишь две результативные передачи.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Мудрик провел семь матчей. Свой единственный гол украинец забил в ворота «Фулхэма» 2 октября.

Ранее Мудрика сравнили с Роналду.