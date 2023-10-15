Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинского игрока «Челси» Мудрика сравнили с беспомощным

Бывший игрок сборной Украины считает, что Мудрику нужен психолог

close
100%
Phil Noble/Reuters

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей заявил, что вингера «Челси» Михаила Мудрика нужно водить за ручку. Его слова передает «Спорт-Экспресс Украина».

«К нему нужен индивидуальный подход, а может быть, и психолог. Он как ребенок, с ним надо разговаривать и водить его за ручку, хоть он и стоит 100 миллионов. На самом деле его немного переоценили, но имеем то, что имеем.

Слишком рано на Мудрика надели лавры лидера и топ-игрока. На него сейчас оказывается большое давление. Возможно, Мудрику было рано переходить в такой топ-клуб как «Челси», — сказал Воробей.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля» 21 января, не отметившись результативными действиями. Всего в чемпионате Англии украинский вингер в сезоне-2022/23 провел 15 матчей, не отметившись забитыми мячами. На его счету лишь две результативные передачи.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Мудрик провел семь матчей. Свой единственный гол украинец забил в ворота «Фулхэма» 2 октября.

Ранее Мудрика сравнили с Роналду.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий