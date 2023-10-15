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Карпин рассказал, как относится к матчу с Кенией

Карпин о матче с Кенией: отношусь к этому как к данности

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что команда думала сыграть с Кенией в Катаре или Дубае. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Отношусь к этому матчу как к данности. Сказали, что играем с Кенией в Анталии. Играем здесь. Почему? Слышал, что для Кении логистически вызывать игроков из Европы и везти в Кению далековато. Думали сыграть в Катаре или Дубае, но там жарко. Решили сыграть в Турции», — сказал Карпин.

Сборные России и Кении проведут товарищеский матч в Турции 16 октября. Встреча состоится в 19:00 по московскому времени. Стоит отметить, что сборные впервые сыграют друг с другом.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

12 октября россияне в товарищеском матче обыграли Камерун со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Ранее был назван идеальный соперник для сборной России по футболу.

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