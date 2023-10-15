Ибрагимович рассказал о влиянии Месси на американцев

Бывший нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович отметил влияние аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси на американцев. Его слова передает Gianlucadimarzio.

«Теперь, когда Месси стал играть в МЛС, американцы могут вернуться к просмотру футбола. Я рад, что он там. После того, как я покинул США, американцы перестали смотреть футбол», — сказал Ибрагимович.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх.

После 13 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Аргентинец пропустил несколько последних игр «Интер Майами» из-за травмы. Его клуб уже потерял шансы на выход в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что Роналду почти в два раза обойдет Месси по доходам в 2023 году.