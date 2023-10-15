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Семин назвал двух лучших тренеров первой части сезона

Семин считает Ивича и Осинькина лучшими тренерами трети сезона в РПЛ

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин отметил работу двух наставников клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) после прохождения одной трети сезона. Его слова передает Metaratings.

«Лучший тренер этой части сезона — тот, чья команда идет на первом месте. На втором месте идет Осинькин. Их команды к этому моменту готовы лучше всех: в физическим плане, тактическом, в плане психологии. Первое место у «Краснодара» и беспроигрышная серия — результат работы всего клуба, в том числе и тренера. Работа всех подразделений в комплексе дает результат», — сказал Семин.

После 11 туров РПЛ единолично лидирует по-прежнему «Краснодар». Команда Владимира Ивича не потерпела ни одного поражения (единственный клуб в сезоне с таким результатом), набрав 27 очков. На втором месте идут «Крылья Советов». У самарской команды на шесть очков меньше. Тройку лидеров завершает «Зенит» (20 очков).

Сейчас в чемпионате пауза на матчи сборных. 12-й тур РПЛ стартует 21 октября игрой между «Оренбургом» и «Факелом».

Ранее Александр Мостовой назвал трех лучших футболистов РПЛ.

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