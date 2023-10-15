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Иностранный тренер заявил, что сборная России будет одной из топ-команд мира

Тренер сборной Кении Фират считает, что уровень сборной России вырос при Карпине

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер сборной Кении по футболу Энгин Фират отметил, что сборная России сильно изменилась после прихода Валерия Карпина. Об этом он заявил РИА Новости.

«Сборная России сильно изменилась после того, как ее возглавил Валерий Карпин. Уровень сборной очень вырос, Карпин взял очень много талантливых ребят. Уверен, что сборная России будет расти и войдет в топ-список мировых команд. Матч против Камеруна показал, что у вас действительно сильная команда. Команда совершенно по-другому выстроена, она отличается от той, в которой на острие нападения играл Артем Дзюба», — сказал Фират.

Сборные России и Кении проведут товарищеский матч в Турции 16 октября. Встреча состоится в 19:00 по московскому времени.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор россияне проводят только товарищеские игры.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Под его руководством команда заняла второе место в групповом этапе отбора к чемпионату мира в Катаре.

Ранее глава ФИФА обратился к президенту МОК Баху по поводу политизации спорта.

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