Чемпион ОИ заявил, что у МОК «вирус беззакония»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал информацию о том, что Олимпийскую хартию могут изменить ради переизбрания Томаса Баха. Его слова передает РИА Новости.

«МОК поражен вирусом беззакония, с ними разговаривать не о чем. Не удивлюсь, если это произойдет, и Бах останется на своем посту, потому что он удобный для тех, кто дергает его за ниточки. Человек, который разрушает все на своем пути. Потом, когда времена поменяются, можно будет все на него повесить. Сложно сказать, это попустительство Баха или заказ тех, кто сверху. В любом случае все это печально», — сказал Васильев.

На сессии Международного олимпийского комитета (МОК) 15 октября члены организации предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания Баха на третий президентский срок.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее глава ФИФА обратился к президенту МОК Баху по поводу политизации спорта.