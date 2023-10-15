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Глава ФИФА обратился к президенту МОК Баху по поводу политизации спорта

Глава ФИФА Инфантино — Баху: нужно защитить политический нейтралитет спорта

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Hamad I Mohammed/Reuters

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил с речью во время сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Индии. Его слова передает ТАСС.

«Сейчас время разобщенности и экстремальной агрессии во всем мире, и нам нужны способы объединить людей вместе.

Нам необходимо защитить автономию спорта, его политический нейтралитет и ценности. Вот почему особенно важно в сегодняшнем разобщенном мире во время всех соревнований, не только во время Олимпийских игр, объединять людей, и вносить наш вклад в это дело», — сказал Инфантино.

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре 2021 года в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 против Хорватии (0:1). С весны 2022 года россияне играют только товарищеские матчи.

Ранее тренер сборной Кении объяснил, почему хочет сыграть с Россией.

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