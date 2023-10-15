Тренер сборной Кении объяснил, почему хочет сыграть с Россией

Главный тренер сборной Кении по футболу Энгин Фират заявил, что все люди в мире должны разделять спорт и политику. Его слова передает Sports.

«Я всегда разделяю спорт и политику. Это мои принципы. И именно это послужило одной из причин, почему я хочу сыграть против России.

Я считаю, что все в мире должны разделять спорт и политику. Футбол должен объединять людей, а не наоборот!» — сказал Фират.

Сборные России и Кении проведут товарищеский матч в Турции 16 октября. Встреча состоится в 19:00 по московскому времени.

12 октября подопечные Валерия Карпина в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Федор Чалов.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре 2021 года в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

Ранее экс-футболист «Спартака» заявил, что без России Европа неполноценная.