Тренер сборной Кении рассказал, как команда России изменилась без Дзюбы

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился мнением об отсутствии форварда Артема Дзюбы в составе национальной команды России.

Фират возглавлял сборную Молдавии (0:0) в товарищеском матче против России в 2020 году.

«Считаю, что это очень сильно влияет на атакующий потенциал России. Его достаточно давно не вызывают в сборную, но каждый хороший игрок рано или поздно заканчивается.

Россия стала менее предсказуема в атакующих действиях. Раньше все шло к тому, что Дзюба ведет за собой всю атаку. Сейчас же там много футболистов с разным стилем игры», — заявил турецкий специалист.

Дзюба последний раз выходил в майке сборной России на чемпионате Европы в июне 2021 года. Стоит отметить, что он наряду с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. У них по 30 голов.

Сборная России сыграет с Кенией 16 октября. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Ранее Семин заявил, что Россия не обязана обыгрывать Кению.