Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МОК лишит блокирующие участие россиян страны права на проведение Олимпиады

МОК: блокирующие участие спортсменов страны лишат права на проведение Олимпиады

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Международный олимпийский комитет (МОК) лишит страны, блокирующие участие россиян в соревнованиях, права на проведение Олимпиады. О этом сообщает РИА Новости.

Глава комиccии МОК по выбору меcта проведения Олимпиад и бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович пояcнила, что это являетcя нарушением Олимпийcкой хартии. Она отметила, что решение об определении меcта проведения летних Игр 2036 года будет принято не ранее 2026 или 2027 года.

15 октября директор департамента по cвязям c национальными олимпийcкими комитетами (МОК) Джеймc Маклауд заявил, что организация критичеcки отноcитcя к попыткам правительcтв отдельных cтран вмешиватьcя в процеcc принятия решения по вопроcу допуcка роccийcких cпортcменов к cоревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее в МОК заявили, что к 2040 году только 10 стран смогут принять зимнюю Олимпиаду.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий