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Мостовой назвал трех лучших футболистов РПЛ

Экс-футболист Мостовой выбрал лучших игроков первой трети сезона РПЛ

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой назвал лучших игроков текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился с Metaratings.ru.

«В «Краснодаре» у нас Джон Кордоба, однозначно, лучший нападающий сейчас. Дальше кто у нас? В «Зените» ясно, что Вендел один из лидеров. «Крылья Советов» – Гарре. Но у «Крыльев» лучше идет командная игра. У них бросается в глаза, что они все друг друга дополняют. Поэтому трудно кого-то из них выделить», – заявил Мостовой.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует «Краснодар», набрав 27 очков. Второе место занимают самарские «Крылья Советов» (21), на третьем месте располагается петербургский «Зенит» (20).

12-й тур стартует матчем «Оренбурга» с воронежским «Факелом». Встреча пройдет 21 октября, начало в 12.00 по московскому времени.

Ранее иностранный тренер заявил, что российские судьи берут много взяток.

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